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Трассы в Мурманской области закрыли из-за метели

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В Мурманской области ввели ограничение движения на ряде трасс из-за сильной метели. По данным МЧС, на дорогах отмечается плохая видимость.

На федеральной трассе Р-21 «Кола» закрыт участок на территории Печенгского района протяженностью 40 км. Проезд невозможен для всех видов транспорта, пишет ИА «Би-порт». Для автомобилистов организовали четыре специальные стоянки, на которых можно переждать непогоду. Водителям рекомендовано пользоваться объездным маршрутом Мурманск–Кола–Верхнетуломский–Никель.

Кроме того, закрыт участок на дороге Заполярный–Сальмиярви. Ограничение действует с 5-го по 23-й км. Объезд можно совершить по открытому участку трассы «Кола».

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