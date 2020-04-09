Трассы в Мурманской области закрыли из-за метели

В Мурманской области ввели ограничение движения на ряде трасс из-за сильной метели. По данным МЧС, на дорогах отмечается плохая видимость.

На федеральной трассе Р-21 «Кола» закрыт участок на территории Печенгского района протяженностью 40 км. Проезд невозможен для всех видов транспорта, пишет ИА «Би-порт». Для автомобилистов организовали четыре специальные стоянки, на которых можно переждать непогоду. Водителям рекомендовано пользоваться объездным маршрутом Мурманск–Кола–Верхнетуломский–Никель.

Кроме того, закрыт участок на дороге Заполярный–Сальмиярви. Ограничение действует с 5-го по 23-й км. Объезд можно совершить по открытому участку трассы «Кола».