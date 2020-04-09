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СК квалифицировал пожар в доме престарелых как непредумышленное убийство

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Московские следователи квалифицировали как непредумышленное убийство гибель четырех человек в пожаре в доме престарелых. Об этом в четверг, 9 апреля, «Интерфаксу» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

«Председатель СК России поручил тщательно проанализировать, как были организованы и насколько соответствовали установленным законом требованиям меры противопожарной безопасности в учреждении, установить причины, способствовавшие трагедии, дать правовую оценку действиям или бездействию сотрудников учреждения, на которых было возложено обеспечение противопожарной безопасности», — сказала она, добавив, что не исключена дополнительная квалификация произошедшего по иным статьям Уголовного кодекса РФ.

Петренко отметила, что по уголовному делу назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские и другие экспертизы.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что предварительной версией пожара в доме престарелых могло оказаться разрушение топливоподводящих элементов расширительного бака с последующим воспламенением горючей жидкости.

В результате пожара, который произошел в районе Кунцево на 3-й Мякининской улице вечером 8 апреля, госпитализированы 16 человек, четверо погибли. Загорелся цокольный этаж частного пансионата для престарелых. Площадь возгорания составила 15 кв. м.

В пансионате ранее Роспотребнадзор выявил нарушения во время проведения проверки. В частности, в учреждении не было специально отведенных помещений для глаженья. Постояльцы пользовались утюгами в общих комнатах.

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