Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Мэр Варшавы обвинил польский кабмин в фальсификации данных о числе жертв COVID-19
Общество
Еще 43 человека вылечились от коронавируса в Москве
Общество
Правительство утвердило новый перечень медуслуг для налогового вычета
Общество
Челябинский губернатор ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у пресс-секретаря

Ледовое шоу «Ромео и Джульетта» показали онлайн

0
Выделить главное
вкл
выкл

Спектакль «Ромео и Джульетта» Ильи Авербуха показали онлайн. Ледовое шоу записали еще в 2018 году на итальянской Арена-ди-Верона.

В гастролях труппы участвовали сразу несколько олимпийских чемпионов — в том числе Татьяна Волосожар, Максим Траньков и Роман Костомаров.

Роль Джульетты досталась Татьяне Тотьмяниной, Ромео исполнил Максим Маринин. В образе Меркуццио — Алексей Ягудин

Специальную акцию Stay home with Russian Seasons запустил Международный культурный проект «Русские сезоны».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020