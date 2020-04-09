Ледовое шоу «Ромео и Джульетта» показали онлайн

Спектакль «Ромео и Джульетта» Ильи Авербуха показали онлайн. Ледовое шоу записали еще в 2018 году на итальянской Арена-ди-Верона.

В гастролях труппы участвовали сразу несколько олимпийских чемпионов — в том числе Татьяна Волосожар, Максим Траньков и Роман Костомаров.

Роль Джульетты досталась Татьяне Тотьмяниной, Ромео исполнил Максим Маринин. В образе Меркуццио — Алексей Ягудин

Специальную акцию Stay home with Russian Seasons запустил Международный культурный проект «Русские сезоны».