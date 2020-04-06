Полиция нашла в московском хостеле сбежавших из дома подростков

Столичная полиция нашла сбежавших из дома подростков. Дети находились в хостеле на северо-востоке Москвы. По данным источника, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Брат и сестра ушли из дома, прихватив около 700 тыс. рублей. По словам матери, дети давно выпрашивали дорогие смартфоны.