Пожар в ангаре в Москве локализован на площади 300 кв. м

Пожар, начавшийся в ангаре на северо-западе Москвы, был локализован. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает ТАСС.

Возгорание произошло в 21:47 в районе Митино на улице Дубравной в металлическом ангаре. По данным источника агентства, площадь пожара составила почти 300 кв. м, в ангаре мог храниться бензин.

К настоящему моменту возгорание локализовано прибывшими пожарно-спасательными подразделениями. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в этот же день стало известно о ликвидации пожара в Чернобыльской зоне отчуждения на территории Украины.