Меган Маркл не может увидеться с матерью из-за карантина
Меган Маркл находится на карантине и не может увидеться с матерью. Герцоги Сассекские пережидают эпидемию в Лос-Анджелесе. Родной дом актрисы всего в 15 км, но встреча родственников из-за распространения коронавируса откладывается.
Меган Маркл находится на карантине и не может увидеться с матерью. Герцоги Сассекские пережидают эпидемию в Лос-Анджелесе. Родной дом актрисы всего в 15 км, но встреча родственников из-за распространения коронавируса откладывается.