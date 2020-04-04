В России резко вырос спрос на курьеров

Спрос на курьеров в России резко вырос. Число вакансий за неделю с 24 марта увеличилось в семь раз. Желающих устроиться в службы

доставки также стало больше. Каждый пятый соискатель откликался на предложение. Пандемия коронавируса заставила россиян

чаще рассматривать подработки.