В России резко вырос спрос на курьеров
Спрос на курьеров в России резко вырос. Число вакансий за неделю с 24 марта увеличилось в семь раз. Желающих устроиться в службы
доставки также стало больше. Каждый пятый соискатель откликался на предложение. Пандемия коронавируса заставила россиян
чаще рассматривать подработки.
Спрос на курьеров в России резко вырос. Число вакансий за неделю с 24 марта увеличилось в семь раз. Желающих устроиться в службы
доставки также стало больше. Каждый пятый соискатель откликался на предложение. Пандемия коронавируса заставила россиян
чаще рассматривать подработки.