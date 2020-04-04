В больницах Алеппо появились отделения для больных COVID-19

В больницах Алеппо создают инфекционные отделения для больных коронавирусом. У пациентов с жалобами на высокую температуру и кашель берут анализы крови, делают флюорографию. В случае необходимости в отдельные боксы смогут поместить 50 человек. Здесь уже подготовили 18 аппаратов искусственной вентиляции легких. Пока в Алеппо нет ни одного случая заболевания. Тем не менее закрыты школы и детские сады. Объявлен комендантский час с 18:00 до 6 утра. По выходным, в Сирии это пятница и суббота, с 12:00 до 6:00.