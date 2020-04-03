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Проект строительства трассы к Териберке составят в Мурманской области

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В Мурманской области опубликовали тендер на выполнение работ по проектированию реконструкции подъезда к селу Териберка. Документы должны быть готовы до 30 апреля 2021 года.

По условиям договора подрядчик должен составить проектную документацию для строительства двухполосной дороги. Об этом сообщает ИА «Би-порт». Начальная стоимость контракта составляет 13,9 млн рублей. Речь идет об участке с 10 по 20 км автодороги.

В 2019 году власти согласовали проект строительства первых десяти километров подъезда к Териберке.

Ранее сообщалось, что стратегию дорожного развития планируют разработать в Иркутской области. Специальная команда оценит состояние дорог и транспортные потоки, а затем на основании полученных данных наметит дальнейшие перспективы.

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