Пассажиропоток в Крым авиационным транспортом упал за сутки на 76%

Пассажиропоток в аэропорту Симферополь 2 апреля упал сразу на 76% из-за отмены рейсов авиакомпаниями. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе аэропорта.

«2 апреля пассажиропоток в аэропорту Симферополь упал на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На сегодня и завтра уже отменено более 40 ранее запланированных рейсов. Мы ожидаем, что количество отмен будет расти. Например, в это воскресенье авиакомпании в аэропорту Симферополь отменят сразу 52 рейса – около 65% от их общего количества», — сообщили в пресс-службе.

По данным аэропорта, средняя загрузка прилетавших 2 апреля самолетов составила 26%, т.е. не превышала 50 пассажиров. Прогнозируется, что масштабные сокращения полетов в Крым будут продолжаться и дальше.

По данным Международной ассоциации аэропортов, объемы падения перевозок 33 крупнейших российских аэропортов 2 апреля достигли 87%.