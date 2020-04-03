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Появилось видео с задержания продавцов лжетестов на коронавирус

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Фото: РЕН ТВ
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В Москве сотрудники полиции задержали мужчину и женщину, которые пытались продать более 300 колб под видом тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 3 апреля.

Инцидент произошел на Хорошевском шоссе. К паре в ночь на пятницу вместо покупателей прибыли правоохранительные органы и журналисты, которые обнаружили у пары 364 колбы с неизвестным веществом, выдаваемым за тест на коронавирус, а также инструкции по применению и десятки пакетов с ватными палочками.

В отношении мошенников начата проверка.

1 апреля в департаменте информационных технологий Москвы рассказали о популярных видах мошенничества из-за коронавируса и как защититься от действий злоумышленников.

Корона

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев инфицирования в 78 регионах. За весь период 34 летальных исхода, 281 человек выздоровел.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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