НАТО до последнего не принимало мер против пандемии

Коронавирус уже во всем мире, но в НАТО до последнего делали вид, что ничего не происходит, и не принимали никаких мер. В четверг альянс собрался на совещание по пандемии, причем впервые заседание проходило в формате видеоконференции. Генсек альянса Йенс Столтенберг признал, что такого грозного врага, как COVID-19, у НАТО еще не было. Организация будет перераспределять заболевших по больницам стран — участниц военно-политического блока.