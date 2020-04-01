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Новый фельдшерско-акушерский пункт построят в подмосковном Орехово-Зуево

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В городе Орехово-Зуево Московской области планируют построить новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Дровосеки. Об этом сообщает региональное министерство имущественных отношений.

Как рассказала глава ведомства Наталья Адигамова, пункт будет создан в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Он будет оказывать медицинскую помощь более 540 местным жителям, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Под строительство определен участок площадью 0,5 га. Место уже согласовано в минимущества.

В марте сообщалось, что на 2020 год в Московской области запланировано строительство 13 новых ФАПов в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Один из них появится в деревне Белая Колпь.

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