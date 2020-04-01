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Спасатели нашли склад оружия во время тушения камыша в Новочеркасске

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Сотрудники МЧС во время тушения камыша в Новочеркасске обнаружили склад боеприпасов. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Спасатели приехали после поступившего сообщения о горевшем камыше, который расположен в 70 м от одного из жилых домов. В ходе ликвидации пожара они нашли восемь РГД-5, восемь запалов и большое количество патронов. Предполагается, что это настоящий схрон оружия.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

18 марта сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группировки подпольных оружейников, работавшей в 16 российских регионах. Выявлено 10 нелегальных мастерских, из оборота изъято почти 200 единиц оружия.

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