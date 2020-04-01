В Подмосковье сотрудники ГИБДД приняли роды прямо на трассе. Женщина не успела доехать до роддома до больницы. На трассе к экипажу подбежал мужчина и сообщил, что его жена рожает. Полицейские вызвали «скорую» и помогли отцу принять роды. На свет благополучно появилась девочка, ее назвали Катей. Прибывшие медики увезли мать с дочкой в перинатальный центр города Наро-Фоминска. После выписки из роддома патрульные навестили малышку.