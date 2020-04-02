Сейчас в Единой лиге и Суперлиге-1 назрел серьезный конфликт относительно распределения медалей по итогам досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса сезона (Суперлига пока приостановлена до 10 апреля, но шансов ее доиграть практически нет. — «Известия»). На мой взгляд, первое, что нужно сделать в такой ситуации, — закрепить в регламенте турниров пункт о форс-мажорах и четко прописать, после какого количества сыгранных матчей результаты сезона будут признаны окончательными. Это надо зафиксировать в регламенте Российской федерации баскетбола (РФБ) и Единой лиги — организации, которой РФБ передала права на организацию чемпионата России. Но раз такого пункта в документах пока нет — решение надо принимать, руководствуясь здравым смыслом.

Начнем с Единой лиги. «Химки» оторвались от ЦСКА на три победы при равном количестве матчей. К тому же в очном противостоянии подмосковный клуб оказался сильнее. Это говорит о том, что в условиях такого форс-мажора подопечные Римаса Куртинайтиса имеют «моральное» право на золото. Пока обновленный состав ЦСКА искал свою игру, позволял себе экспериментировать в Единой лиге и терпел неожиданные поражения, «Химки» цеплялись за каждое очко, и если бы не воля случая, а именно концовка фактически выигранного домашнего поединка с «Локомотивом-Кубанью», они могли бы подойти к середине марта с показателем 19 побед / 0 поражений.

Но не забывайте про плей-офф. Именно в играх на вылет определяется истинный чемпион. История знает много случаев, когда команды, занимающие седьмое-восьмое место по итогам регулярного сезона, в первом раунде выбивали клубы, финишировавшие первыми и вторыми соответственно.

Поэтому я бы не стал называть «Химки» чемпионом Единой лиги, но присудил им звание чемпионов России и победителя регулярного сезона Единой лиги. Слово «регулярного» здесь ключевое и подчеркивает, что плей-офф не был сыгран. Это решение, как мне кажется, устроило всех. Ведь ЦСКА не раз доказывал опыт закаленного бойца именно в плей-офф, поэтому даже до приостановки сезона шансы клубов на итоговый успех были 50 на 50.

Теперь про Суперлигу-1. Тут у лидирующих «Спартака-Приморье» и «Самары» одинаковое количество очков (команды одержали по 21 победе при пяти поражениях). По дополнительным показателям — разнице личных встреч и забитых очков и пропущенных — впереди клуб из Владивостока. Однако у «Самары» впереди более простой календарь в оставшихся четырех турах, а главных конкурентов ждет непростой выездной матч с «Востоком-65» на Сахалине. К тому же в этом сезоне — и тут со мной согласятся многие баскетбольные эксперты — самарцы показывают более качественный баскетбол и имеют гораздо более сбалансированный состав. Об этом красноречиво свидетельствует и уверенная победа команды Игоря Грачева в Кубке России, где в том числе самарцы обыграли представителя Единой лиги — пермскую «Парму».

Поэтому если бы прошел полноценный плей-офф, то «Самара» бы катком прошлась по всем соперникам и с вероятностью 95% выиграла бы чемпионат. Поэтому если и вручать золото Суперлиги-1 по итогам недоигранного чемпионата, то объективнее было бы отдать его самарскому клубу.

Лично меня подкупает, что в «Самаре» создана невероятная вертикаль — начиная от детских команд и заканчивая профессиональными клубами у мужчин и женщин, а также команд по баскетболу 3x3. Такого нет даже у всех наших грандов. К тому же президент клуба Камо Погосян добился того, что на клуб «работает» весь регион. Сызрань, Новокуйбышевск, Тольятти поставляют в «Самару» своих лучших воспитанников. И это обеспечивает всем командам структуры конкурентоспособность в каждом турнире.

Думаю, что такой подход позволяет клубу надеяться на повышение в классе и вступление в Единую лигу в сезоне-2020/21. Но одно дело туда зайти и не ставить перед собой высоких задач. Например, в саратовском «Автодоре» нацелены на то, чтобы давать игровую практику своим воспитанникам. А будет ли команда бороться за выход в плей-офф или нет, зависит от того, угадает ли глава клуба Владимир Родионов с выбором легионеров на сезон. У «Самары» другой подход. Тут есть крепкий костяк российских баскетболистов под руководством, возможно, сильнейшего молодого тренера страны, стабильное финансирование. И если сделать точечную селекцию, взяв трех-четырех качественных легионеров, то это будет крепкий середняк турнира, который в первый же год может претендовать на попадание в топ-8.

Автор — заслуженный тренер России, экс-наставник женской сборной России, с которой выиграл чемпионат Европы – 2011

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