Совладельцу «Зимней вишни» предъявлено обвинение

Совладельцу торгового центра «Зимняя вишня» предъявлено обвинение. Вячеслава Вишневского экстрадировали из Польши в Россию на прошлой неделе. По прибытии был сделан обязательный тест на коронавирус, который не выявил инфекции. После прохождения обследования мужчину допросили. Вишневского обвиняют в даче взятки в размере 7 млн рублей. Это позволило ему реконструировать «Зимнюю вишню» без разрешения и с нарушением проекта.