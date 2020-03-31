Благоустройство дворов в Башкирии будет проводиться по графику

Реализация программы «Башкирские дворики» продолжится, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подчеркнул, что благоустройство подъездов и дворов будут вести по ранее утвержденному плану.

Все денежные средства, которые заложены на ремонт подъездов, не сокращают. Задача муниципалитетов — организованно всё сделать, передает ИА «Башинформ». «Завершен первый этап программы — согласование дизайн-проектов с населением. Сейчас идет организация подрядных работ, заключение договоров с подрядными организациями, определение конкретных сроков по началу и окончанию работ», — прокомментировал председатель профильной комиссии Общественной палаты республики Анатолий Дубовский.

Ранее сообщалось, что в Башкирии в 2020 году благоустроят и отремонтируют 390 дворов. На реализацию программы «Башкирские дворики» планируют направить свыше 2 млрд рублей. Министерство ЖКХ республики подготовило единый шаблон сметного расчета. Он позволил муниципалитетам выйти на торги уже 1 марта, а подрядчики должны будут выйти на работы не позднее 1 мая. Планируется установить 2,6 тыс. лавочек, 2 тыс. урн, более 2 тыс. светильников, 573 видеокамеры и 170 контейнерных площадок.