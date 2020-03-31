В Индии нарушителей изоляции заставляют отжиматься или приседать
В Индии полицейские выбрали особый способ наказания тем, кто не соблюдает карантин. Нарушителей заставляют отжиматься или приседать. Помимо воспитательных мер, в Индии используют и традиционные наказания в виде штрафов и арестов.
В Индии полицейские выбрали особый способ наказания тем, кто не соблюдает карантин. Нарушителей заставляют отжиматься или приседать. Помимо воспитательных мер, в Индии используют и традиционные наказания в виде штрафов и арестов.