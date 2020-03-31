Эпоха депозита: из-за НДФЛ на вклады «длинные» сбережения уйдут в прошлое

После введения НДФЛ на доход по банковским вкладам, которое 31 марта в трех чтениях одобрила Госдума, россияне будут постепенно переносить свои сбережения в облигации . Как считают опрошенные «Известиями» эксперты, это произойдет даже с учетом того, что с них тоже теперь придется платить 13-процентный сбор — несмотря на схожесть условий, прибыль по облигациям больше, чем по традиционным депозитам. Правозащитники опасаются, что граждане начнут делать выбор в пользу финансовых пирамид . Впрочем, для удержания клиентов банки могут начать повышать ставки по вкладам — это компенсирует налог в адрес государства . В любом случае в долгосрочной перспективе россияне будут отказываться от депозитов в кредитных организациях, что сократит количество «длинных» денег в экономике.

С процента заплати

Госдума приняла в трех чтениях поправки в Налоговый кодекс, которые установили НДФЛ на доходы по вкладам и долговым ценным бумагам. Так, граждане будут платить подоходный налог в размере 13% с разницы между полученной за год прибылью и рассчитанной по формуле суммой — один миллион умноженный на значение ключевой ставки на 1 января . Например, в 2020 году это 62,5 тыс. рублей (1 млн × 6,25%). Если процентный доход с вкладов и ценных бумаг за год составил 100 тыс. рублей, то НДФЛ будет уплачиваться с 37,5 тыс. В итоге государство получит 4875 рублей.

— Мы не ожидаем «набега вкладчиков», потому что с принятием закона настроение населения улучшилось. Он заработает не завтра, а со следующего года. Налог платится не со всего дохода, а только с части . Также НДФЛ не будет взиматься с текущих расчетных счетов, — рассказал вице-президент ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков.

дума Фото: РИА Новости/Пресс-служба Государственной Думы РФ

Он уточнил, что налог на проценты вводится не сразу, а с 1 января 2021 года. Значит, у граждан есть время подготовиться. Исключение из перечня текущих расчетных счетов, по которым начисляется меньше 1%, значительно сокращает число подпадающих под действие закона вкладов.

«Известия» обратились в крупные банки с вопросом, фиксируют ли они наплыв вкладчиков после объявления о введении подоходного налога с прибыли по депозитам. В МКБ сообщили, что не наблюдают существенной динамики по вкладам граждан. А на фоне низкой инфляции традиционные депозиты по-прежнему привлекательны, подчеркнули в пресс-службе кредитной организации. Также охарактеризовали ситуацию в ФК «Открытие», Почта Банке, Промсвязьбанке и банке «Санкт-Петербург».

— Мы опасаемся, что на волне панических настроений может увеличиться уровень «недобросовестных практик», финансовых пирамид , побороть которые пока не удалось. Граждане будут искать для себя более выгодные условия по вкладам и высокие ставки. Также мы стимулировали надзорные органы, чтобы они своевременно отреагировали на такую угрозу, — рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По ее словам, налог на процентный доход по вкладам может простимулировать отток средств с банковских счетов в инвестиционное страхование , которое вообще не гарантирует прибыли и от которого страдает уже огромное количество граждан.

В ФНС запрос «Известий» об особенностях налогообложения по новому закону перенаправили в Минфин. Там не смогли оперативно ответить.

Куда вложить

Эксперты высказали разные мнения относительно того, куда стоит перекладывать сбережения. При нынешних ставках потеря в доходе от нового налога будет менее 1 п.п., считает главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин. По его словам, основной эффект от нового закона — изменение психологического отношения к сбережениям.

— Пропадают стимулы к долгосрочному накоплению. Это может разогнать потребление, потому что граждане будут снимать деньги с вкладов и тратить на дорогие вещи : ремонт квартиры, покупка нового автомобиля или телевизора, бытовой техники и т.д. При этом из экономики пропадут длинные деньги для инвестиций , о необходимости которых говорилось на протяжении долгих лет, — утверждает экономист.

Наиболее привлекательным с точки зрения доходности инструментом станут облигации, которые, несмотря на 13-процентный налог, будут иметь более высокую доходность , чем вклады, добавил Евгений Надоршин. Например, банковские долговые ценные бумаги в рублях приносят прибыль в 7–10%, а евробонды — 5–13%. Однако надо учитывать, что в этом случае отсутствует страхование в 1,4 млн рублей, как с депозитами.

деньги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При этом в 2021 году банковскую систему может ожидать дефицит ликвидности, в ответ на который финансовые организации будут вынужденно повышать ставки, чтобы компенсировать клиентам потери от НДФЛ, полагает Евгений Надоршин. Стоимость фондирования вырастет. Это означает, что оживление на рынке кредитования заметно затормозится.

— Если возникнут проблемы с фондированием, то банки поднимут немного процентные ставки и компенсируют уплату налога . После того как заберешь деньги с депозита, надо куда-то вложиться, а вложиться особо некуда, потому что не так много инструментов, — считает Алексей Войлуков из АБР.

Однако из-за карантина в период пандемии коронавируса многие фирмы могут обанкротиться. Тогда потерявшие работу граждане начнут снимать накопления, чтобы на что-то жить, пока не найдут работу или не откроют новый бизнес, считает он. Предугадать, как будет развиваться ситуация в этом году, практически невозможно, потому что слишком много факторов неопределенности : цена на нефть упала, границы закрыты, заводы не работают, граждане сидят по домам и не пользуются услугами, добавил Алексей Войлуков.

Валюта — не выход

В законе предусмотрено, что с процентных доходов по валютным вкладам налог платится по тем же правилам. Пересчет на рубли происходит по курсу ЦБ на день начисления процентов . При этом ставки по таким депозитам традиционно намного ниже, чем по номинированным в рублях (некоторые банки предлагают открыть депозит в валюте под 0,01%).

Компенсировать невысокие проценты удается за счет удешевления российской денежной единицы. Например, по подсчетам «Известий», при покупке €100 тыс. по биржевому курсу 1 января 2019 года доход от валютной переоценки на сегодня составил бы 21,6%, или 1,5 млн рублей. Процентный доход в этом случае отсутствует, потому что вклады открываются под 0,01%.

В ретроспективе вложения в валюту дают большую доходность благодаря переоценке и падению покупательской способности рубля, полагает главный аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. В середине 2008 года курс нацвалюты был 23 руб./$, а сейчас он под 80 рублей. Это в 3,5 раза больше.

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Однако гражданам важно чувствовать стабильное поступление дивидендов от их инвестиций , считает эксперт. Валютные вклады приносят прибыль скачками, когда курс меняется, но такое происходит через длительные промежутки времени. По его мнению, наиболее вероятной заменой рублевым депозитам станут облигации, где доходность высокая, а риски низкие. Другой вариант — покупка квартиры для сдачи в аренду.

Ставки по валютным вкладам практически нулевые, поэтому особого смысла открывать депозит в долларах или евро с целью получения процентного дохода сейчас нет, уверен инвестиционный консультант «БКС Премьер» Ян Мельничук.

— Этот инструмент имеет риски. Даже если валютный вклад открыт в крупном надежном банке, существует временной лаг с момента его закрытия до конвертации суммы в рубли . Ситуация на рынке может стремительно меняться. Клиенту нужно успеть продать доллары и евро на пике их стоимости. При этом надо учитывать, что конвертация может происходить по невыгодному внутреннему курсу банка, — добавил эксперт.