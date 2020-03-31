Эпоха депозита: из-за НДФЛ на вклады «длинные» сбережения уйдут в прошлое
После введения НДФЛ на доход по банковским вкладам, которое 31 марта в трех чтениях одобрила Госдума, россияне будут постепенно переносить свои сбережения в облигации. Как считают опрошенные «Известиями» эксперты, это произойдет даже с учетом того, что с них тоже теперь придется платить 13-процентный сбор — несмотря на схожесть условий, прибыль по облигациям больше, чем по традиционным депозитам. Правозащитники опасаются, что граждане начнут делать выбор в пользу финансовых пирамид. Впрочем, для удержания клиентов банки могут начать повышать ставки по вкладам — это компенсирует налог в адрес государства. В любом случае в долгосрочной перспективе россияне будут отказываться от депозитов в кредитных организациях, что сократит количество «длинных» денег в экономике.
С процента заплати
Госдума приняла в трех чтениях поправки в Налоговый кодекс, которые установили НДФЛ на доходы по вкладам и долговым ценным бумагам. Так, граждане будут платить подоходный налог в размере 13% с разницы между полученной за год прибылью и рассчитанной по формуле суммой — один миллион умноженный на значение ключевой ставки на 1 января. Например, в 2020 году это 62,5 тыс. рублей (1 млн × 6,25%). Если процентный доход с вкладов и ценных бумаг за год составил 100 тыс. рублей, то НДФЛ будет уплачиваться с 37,5 тыс. В итоге государство получит 4875 рублей.
— Мы не ожидаем «набега вкладчиков», потому что с принятием закона настроение населения улучшилось. Он заработает не завтра, а со следующего года. Налог платится не со всего дохода, а только с части. Также НДФЛ не будет взиматься с текущих расчетных счетов, — рассказал вице-президент ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков.
Он уточнил, что налог на проценты вводится не сразу, а с 1 января 2021 года. Значит, у граждан есть время подготовиться. Исключение из перечня текущих расчетных счетов, по которым начисляется меньше 1%, значительно сокращает число подпадающих под действие закона вкладов.
«Известия» обратились в крупные банки с вопросом, фиксируют ли они наплыв вкладчиков после объявления о введении подоходного налога с прибыли по депозитам. В МКБ сообщили, что не наблюдают существенной динамики по вкладам граждан. А на фоне низкой инфляции традиционные депозиты по-прежнему привлекательны, подчеркнули в пресс-службе кредитной организации. Также охарактеризовали ситуацию в ФК «Открытие», Почта Банке, Промсвязьбанке и банке «Санкт-Петербург».
— Мы опасаемся, что на волне панических настроений может увеличиться уровень «недобросовестных практик», финансовых пирамид, побороть которые пока не удалось. Граждане будут искать для себя более выгодные условия по вкладам и высокие ставки. Также мы стимулировали надзорные органы, чтобы они своевременно отреагировали на такую угрозу, — рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
По ее словам, налог на процентный доход по вкладам может простимулировать отток средств с банковских счетов в инвестиционное страхование, которое вообще не гарантирует прибыли и от которого страдает уже огромное количество граждан.
В ФНС запрос «Известий» об особенностях налогообложения по новому закону перенаправили в Минфин. Там не смогли оперативно ответить.
Куда вложить
Эксперты высказали разные мнения относительно того, куда стоит перекладывать сбережения. При нынешних ставках потеря в доходе от нового налога будет менее 1 п.п., считает главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин. По его словам, основной эффект от нового закона — изменение психологического отношения к сбережениям.
— Пропадают стимулы к долгосрочному накоплению. Это может разогнать потребление, потому что граждане будут снимать деньги с вкладов и тратить на дорогие вещи: ремонт квартиры, покупка нового автомобиля или телевизора, бытовой техники и т.д. При этом из экономики пропадут длинные деньги для инвестиций, о необходимости которых говорилось на протяжении долгих лет, — утверждает экономист.
Наиболее привлекательным с точки зрения доходности инструментом станут облигации, которые, несмотря на 13-процентный налог, будут иметь более высокую доходность, чем вклады, добавил Евгений Надоршин. Например, банковские долговые ценные бумаги в рублях приносят прибыль в 7–10%, а евробонды — 5–13%. Однако надо учитывать, что в этом случае отсутствует страхование в 1,4 млн рублей, как с депозитами.
При этом в 2021 году банковскую систему может ожидать дефицит ликвидности, в ответ на который финансовые организации будут вынужденно повышать ставки, чтобы компенсировать клиентам потери от НДФЛ, полагает Евгений Надоршин. Стоимость фондирования вырастет. Это означает, что оживление на рынке кредитования заметно затормозится.
— Если возникнут проблемы с фондированием, то банки поднимут немного процентные ставки и компенсируют уплату налога. После того как заберешь деньги с депозита, надо куда-то вложиться, а вложиться особо некуда, потому что не так много инструментов, — считает Алексей Войлуков из АБР.
Однако из-за карантина в период пандемии коронавируса многие фирмы могут обанкротиться. Тогда потерявшие работу граждане начнут снимать накопления, чтобы на что-то жить, пока не найдут работу или не откроют новый бизнес, считает он. Предугадать, как будет развиваться ситуация в этом году, практически невозможно, потому что слишком много факторов неопределенности: цена на нефть упала, границы закрыты, заводы не работают, граждане сидят по домам и не пользуются услугами, добавил Алексей Войлуков.
Валюта — не выход
В законе предусмотрено, что с процентных доходов по валютным вкладам налог платится по тем же правилам. Пересчет на рубли происходит по курсу ЦБ на день начисления процентов. При этом ставки по таким депозитам традиционно намного ниже, чем по номинированным в рублях (некоторые банки предлагают открыть депозит в валюте под 0,01%).
Компенсировать невысокие проценты удается за счет удешевления российской денежной единицы. Например, по подсчетам «Известий», при покупке €100 тыс. по биржевому курсу 1 января 2019 года доход от валютной переоценки на сегодня составил бы 21,6%, или 1,5 млн рублей. Процентный доход в этом случае отсутствует, потому что вклады открываются под 0,01%.
В ретроспективе вложения в валюту дают большую доходность благодаря переоценке и падению покупательской способности рубля, полагает главный аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. В середине 2008 года курс нацвалюты был 23 руб./$, а сейчас он под 80 рублей. Это в 3,5 раза больше.
Однако гражданам важно чувствовать стабильное поступление дивидендов от их инвестиций, считает эксперт. Валютные вклады приносят прибыль скачками, когда курс меняется, но такое происходит через длительные промежутки времени. По его мнению, наиболее вероятной заменой рублевым депозитам станут облигации, где доходность высокая, а риски низкие. Другой вариант — покупка квартиры для сдачи в аренду.
Ставки по валютным вкладам практически нулевые, поэтому особого смысла открывать депозит в долларах или евро с целью получения процентного дохода сейчас нет, уверен инвестиционный консультант «БКС Премьер» Ян Мельничук.
— Этот инструмент имеет риски. Даже если валютный вклад открыт в крупном надежном банке, существует временной лаг с момента его закрытия до конвертации суммы в рубли. Ситуация на рынке может стремительно меняться. Клиенту нужно успеть продать доллары и евро на пике их стоимости. При этом надо учитывать, что конвертация может происходить по невыгодному внутреннему курсу банка, — добавил эксперт.
В «БКС Премьер» уточнили, что наблюдают усиление тренда на переток денег с депозитов на фондовый рынок. Активы резко подешевели, поэтому их можно купить по привлекательной цене, а введение НДФЛ для вкладов стало дополнительным стимулом покупать акции. Также по-прежнему можно получить налоговый вычет по ИИС, добавили там.