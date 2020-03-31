Почти 6 тыс. россиян не могут покинуть Индию. Из-за пандемии коронавируса в стране объявлен карантин. Большинство обращений в российские дипломатические учреждения приходит из штата Гоа. По словам путешественников, ситуация у многих катастрофическая. Большинство магазинов в стране не работают. Фермеры поднимают цены на свои продукты. Жесткие меры введены в Индии в середине марта. Закрыто авиасообщение с другими странами, перекрыты границы штатов.