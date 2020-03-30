Ставропольский хирург провел операцию в AR-очках
Ставропольский хирург провел уникальную операцию в очках дополненной реальности. Пациенту с травмой передней крестообразной связки колена была проведена аутопластика. Порвавшийся имплантат заменили на новый. Операция с использованием AR-очков прошла здесь впервые. Программное обеспечение для них разработано совместно со специалистами ставропольской краевой больницы. По словам хирургов, использование технологии позволяет сократить время операции примерно на 30 минут.
Ставропольский хирург провел уникальную операцию в очках дополненной реальности. Пациенту с травмой передней крестообразной связки колена была проведена аутопластика. Порвавшийся имплантат заменили на новый. Операция с использованием AR-очков прошла здесь впервые. Программное обеспечение для них разработано совместно со специалистами ставропольской краевой больницы. По словам хирургов, использование технологии позволяет сократить время операции примерно на 30 минут.