Ставропольский хирург провел операцию в AR-очках

Ставропольский хирург провел уникальную операцию в очках дополненной реальности. Пациенту с травмой передней крестообразной связки колена была проведена аутопластика. Порвавшийся имплантат заменили на новый. Операция с использованием AR-очков прошла здесь впервые. Программное обеспечение для них разработано совместно со специалистами ставропольской краевой больницы. По словам хирургов, использование технологии позволяет сократить время операции примерно на 30 минут.