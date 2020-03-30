Минобороны наращивает темпы строительства 16 многофункциональных военных медицинских центров

Строительство 16 медцентров Министерства обороны идет с опережением графика. Задействованы 4,5 тыс. человек и свыше 800 единиц техники. Работа ведется в три смены в круглосуточном режиме. Госпитали смогут принять 1,6 тыс. пациентов с COVID-19. Первая больница откроется в Нижнем Новгороде 20 апреля. В середине мая смогут размеcтить пациентов остальные центры. Минобороны потратит на проект 8,8 млрд рублей.