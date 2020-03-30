Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов

Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов, строго соблюдать предписания санитарных властей и оставаться дома на карантине. По словам предстоятеля, россияне еще не осознали всей угрозы вируса и того, что происходит в Италии и других странах.