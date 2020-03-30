Резкое похолодание пришло в Москву

У весны тоже выходные: в Москве резко похолодало. Температура упала на 10 градусов до нуля.

Возможен дождь, переходящий в мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 12–17 м/с.

Во вторник столбики термометра покажут около 1 градуса мороза, ранним утром и поздним вечером даже до минус четырех.

Потепление стоит ждать к пятнице — воздух прогреется до 9 градусов.