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Резкое похолодание пришло в Москву

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У весны тоже выходные: в Москве резко похолодало. Температура упала на 10 градусов до нуля.

Возможен дождь, переходящий в мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 12–17 м/с.

Во вторник столбики термометра покажут около 1 градуса мороза, ранним утром и поздним вечером даже до минус четырех.

Потепление стоит ждать к пятнице — воздух прогреется до 9 градусов.

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