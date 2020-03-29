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Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

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Фото: Global Look Press/Zuma/Mohammed Mohammed
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Армия Саудовской Аравии сбила две ракеты в небе над Эр-Риядом и еще одну над портовым городом Джазан недалеко от границы с Йеменом. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Очевидцы сообщают, что слышали мощный взрыв в столице Саудовской Аравии. Обстоятельства произошедшего выясняются. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Ранее серию ударов по позициям повстанцев-хуситов в Сане и в пограничных с Саудовской Аравией провинциях Сада и Джуф нанесли самолеты возглавляемой Саудовской Аравией коалицией, пишет «РИА Новости» со ссылкой на военный источник.

В февраля в Йемене совершено покушение на министра обороны страны. Машина военачальника подорвалась на заложенной по пути ее следования мине

В январе не менее 24 военных погибли и 20 получили ранения в результате ракетного обстрела казармы армии Йемена в провинции Мариб на северо-востоке страны.

В Йемене пятый год продолжается вооруженное противостояние между хуситами и войсками поддерживаемого Саудовской Аравией президента страны Абд Раббу Мансура Хади. Конфликт вызвал крупнейший гуманитарный кризис в мире.

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