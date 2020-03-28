В России создали уникальный аппарат ИВЛ

В РФ создали уникальный аппарат искусственной вентиляции легких. По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, они «позволяют вентилировать от двух до трех-четырех пациентов».

«Отличается эта система от зарубежных аналогов тем, что наши разработчики создали бактерицидные фильтры. Один фильтр расположен перед входом в прибор, таким образом позволяет не заразить сам прибор, а другой — в шланге, ведущем к каждому пациенту», — объяснила она.

Фильтры обеспечивают почти 100-процентную защиту.