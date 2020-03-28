Военные Абхазии приняли «Эстафету Победы»
Военные Абхазии приняли «Эстафету Победы». Символ международной акции передали из Сочи.
В Гудауте возложили цветы к памятнику участникам войны. В Гагре и Сухуме почтили память у Могил Неизвестных Солдат.
Протяженность маршрута акции по Абхазии — более 200 км.
Военные Абхазии приняли «Эстафету Победы». Символ международной акции передали из Сочи.
В Гудауте возложили цветы к памятнику участникам войны. В Гагре и Сухуме почтили память у Могил Неизвестных Солдат.
Протяженность маршрута акции по Абхазии — более 200 км.