Эвакуационный поезд с россиянами отправился в Москву из Киева
Сегодня в Москву прибудет специальный поезд из Киева. В вагонах россияне, которые находились на Украине. Обратным рейсом домой отправятся украинцы.
В составе 18 вагонов — это около 800 мест. Перед посадкой пассажиров осмотрели врачи. Обязательная процедура — измерение температуры.
Сегодня в Москву прибудет специальный поезд из Киева. В вагонах россияне, которые находились на Украине. Обратным рейсом домой отправятся украинцы.
В составе 18 вагонов — это около 800 мест. Перед посадкой пассажиров осмотрели врачи. Обязательная процедура — измерение температуры.