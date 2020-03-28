Эвакуационный поезд с россиянами отправился в Москву из Киева

Сегодня в Москву прибудет специальный поезд из Киева. В вагонах россияне, которые находились на Украине. Обратным рейсом домой отправятся украинцы.

В составе 18 вагонов — это около 800 мест. Перед посадкой пассажиров осмотрели врачи. Обязательная процедура — измерение температуры.