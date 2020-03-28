Общественный транспорт Москвы изменил график работы в нерабочую неделю

Общественный транспорт в Москве будет работать по графику выходного дня с 28 марта по 5 апреля.

Станция ВДНХ будет закрыта. Автобус номер 533, следующий по маршруту ВДНХ — Метро Ботанический сад — временно отменят.

С 28 марта также изменится ряд маршрутов в районе новых станций Некрасовской линии метро.