В Москве ожидается похолодание в начале следующей недели

Синоптики прогнозируют в столице незначительное похолодание. По словам метеорологов, в понедельник возможны осадки в виде дождя, ночью температура понизится до 5 градусов мороза, а уже днём потеплеет до +11. Во вторник пойдёт снег, в ночные часы столбик термометра опустится -2, а днём поднимется до +5 градусов тепла.