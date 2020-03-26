Российские туристы застряли в аэропорту Дубая

Российские туристы сутки не могут вылететь из Дубая. Люди сидят в аэропорту без еды и воды, так как в здании не работают кафе и магазины.

Авиакомпания «Победа» не получила разрешения на вылет из страны. Рейса ожидают 189 пассажиров.