Искалеченного «черными фотографами» львенка привезли в Москву

Спасенного в Дагестане львенка привезли в Москву. В столице у крупной кошки и его спасителя Карена Даллакяна пересадка несколько часов. Ветеринар везет маленького хищника в Челябинск.

Семимесячный Симба стал жертвой так называемых черных фотографов. Всё лето живодеры эксплуатировали его ради наживы на сочинских пляжах, фотографируя с отдыхающими. Осенью львенок заболел, и его выбросили за ненадобностью.

Животное частично парализовано, поврежден позвоночник: очевидно, его избивали. На теле пролежни и язвы. В Челябинске Симбе предстоит курс дорогостоящего лечения.