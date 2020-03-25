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В Выборге на кухню к женщине прилетела учебная граната

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В Выборге Ленинградской области неизвестные разбили окно в квартире одного из домов и закинули на кухню учебную гранату. Об этом в среду, 25 марта, сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно телеканалу, инцидент произошел в ночь на среду. О происшествии сообщила полицейским 38-летняя владелица квартиры, расположенной на первом этаже.

Прибывший на место наряд обнаружил на полу кухни учебную гранату. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В апреле 2019 года на территории мусоросжигательного завода в Москве нашли 14 гранат для подствольного гранатомета. Все они оказались учебными.

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