Министр обороны Судана скончался во время визита в Южный Судан

Во время визита в Южный Судан министр обороны Судана Джамаль Умар скончался из-за проблем с сердцем. Об этом в среду, 25 марта, сообщает Gate News.

«Сегодня утром в Южном Судане в результате сердечного приступа скончался министр обороны Судана Джамаль Умар», — пишет издание.

По информации портала, идет обсуждение с властями Судана по поводу перевозки тела министра в Хартум.

В Джубе министр принимал участие в переговорах между правительством Судана и противостоящими ему вооруженными группировками, которые базируются в Южном Судане. На момент смерти Умару было почти 70 лет.