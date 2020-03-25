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Министр обороны Судана скончался во время визита в Южный Судан

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Фото: Radio Dabanga/dabangasudan.org/SUNA
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Во время визита в Южный Судан министр обороны Судана Джамаль Умар скончался из-за проблем с сердцем. Об этом в среду, 25 марта, сообщает Gate News.

«Сегодня утром в Южном Судане в результате сердечного приступа скончался министр обороны Судана Джамаль Умар», — пишет издание.

По информации портала, идет обсуждение с властями Судана по поводу перевозки тела министра в Хартум.

В Джубе министр принимал участие в переговорах между правительством Судана и противостоящими ему вооруженными группировками, которые базируются в Южном Судане. На момент смерти Умару было почти 70 лет.

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