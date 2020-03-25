Артисты итальянского цирка обратились к соотечественникам из России

Артисты цирка из Италии, работающие в России, обратились к соотечественникам. Дрессировщики цирка, находящегося на гастролях в Санкт-Петербурге, записали видеообращение со словами поддержки к медикам и жителям родной страны.



Артисты итальянского цирка работают в России более трех лет. Они поблагодарили россиян за поддержку в это не простое для всего мира время.