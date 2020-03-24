Найдена похищенная в Йошкар-Оле девочка

Полиция нашла новорожденную девочку, похищенную из перинатального центра в Йошкар-Оле. Она оказалась в квартире у 33-летней женщины, которая и унесла ребенка, ранее у нее случился выкидыш. Подозреваемую удалось задержать во многом благодаря пациенткам послеродового отделения, они помогли составить фоторобот. По их словам, похитительница была одета так же, как и все в этом отделении, поэтому никаких подозрений ни у кого не вызвала. Младенец здоров и передан родителям.