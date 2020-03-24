Режим ЧС предложили сделать причиной возврата денег за билеты
Режим чрезвычайной ситуации предложили сделать основанием для возврата полной стоимости билета. С инициативой в Минтранс и Госдуму обратились в Общероссийском объединении пассажиров. Там пояснили, что проблема в том, что некоторые страны ввели режим ЧС, но продолжали принимать самолеты еще несколько дней. Пассажир либо терял свои деньги, либо был вынужден рисковать здоровьем. Согласно нынешнему воздушному кодексу, пассажир в случае отказала от полета может рассчитывать на компенсацию, если его рейс был отменен или сильно задерживается по вине авиакомпании. Уважительной причиной также считается болезнь человека или смерть близкого родственника.
Режим чрезвычайной ситуации предложили сделать основанием для возврата полной стоимости билета. С инициативой в Минтранс и Госдуму обратились в Общероссийском объединении пассажиров. Там пояснили, что проблема в том, что некоторые страны ввели режим ЧС, но продолжали принимать самолеты еще несколько дней. Пассажир либо терял свои деньги, либо был вынужден рисковать здоровьем. Согласно нынешнему воздушному кодексу, пассажир в случае отказала от полета может рассчитывать на компенсацию, если его рейс был отменен или сильно задерживается по вине авиакомпании. Уважительной причиной также считается болезнь человека или смерть близкого родственника.