Режим ЧС предложили сделать причиной возврата денег за билеты

Режим чрезвычайной ситуации предложили сделать основанием для возврата полной стоимости билета. С инициативой в Минтранс и Госдуму обратились в Общероссийском объединении пассажиров. Там пояснили, что проблема в том, что некоторые страны ввели режим ЧС, но продолжали принимать самолеты еще несколько дней. Пассажир либо терял свои деньги, либо был вынужден рисковать здоровьем. Согласно нынешнему воздушному кодексу, пассажир в случае отказала от полета может рассчитывать на компенсацию, если его рейс был отменен или сильно задерживается по вине авиакомпании. Уважительной причиной также считается болезнь человека или смерть близкого родственника.