В Петербурге кот спровоцировал ДТП

В Петербурге мартовский кот устроил ДТП на Левашовском проспекте и скрылся. Животное перебегало дорогу вне зоны пешеходного перехода. На видео с камеры наблюдения видно, как белый автомобиль резко затормозил, чтобы не задавить кота. В авто врезалась ехавшая сзади машина.