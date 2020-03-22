Орбитальный аппарат «Луна-26» создаст 3D-карту спутника Земли

Орбитальный аппарат «Луна-26» создаст 3D-карту спутника. Схему с разрешением 2–3 м создадут с помощью стереосъемки. Ученые будут анализировать фото, присланные «Луной-26». Карта поможет выбрать место для высадки космонавтов. Необходимые данные соберут за год. Запуск станции «Луна-26» намечен на 2024 год, она будет передавать информацию на Землю ежедневно в течение 30 лет.