В Хорватии за сутки произошли два землетрясения

Землетрясение магнитудой 5,3 (по другим данным — 5,6) произошло к северу от Загреба в 6:43 (8:43 мск), сообщил Немецкий исследовательский центр геофизических исследований. Эпицентр находился в 7 км севернее Загреба на глубине 10 км. Повреждены многие здания столицы, людям пришлось покинуть дома. В 7:01 (9:01 мск) произошел повторный толчок меньшей силы.