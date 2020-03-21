Сергей Лавров отмечает 70-летний юбилей
21 марта отмечает 70-летие Сергей Лавров.
Сергей Викторович возглавляет Министерство иностранных дел России с 2004 года. Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», постоянным членом Совета безопасности России.
21 марта отмечает 70-летие Сергей Лавров.
Сергей Викторович возглавляет Министерство иностранных дел России с 2004 года. Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», постоянным членом Совета безопасности России.