Пианист Денис Мацуев даст онлайн-концерт в Московской филармонии. Музыкант исполнит цикл Чайковского «Времена года» на фортепиано. Выступление будут транслировать в сверхвысоком разрешении, посмотреть его можно будет в двух соцсетях. Концерты «Домашнего сезона» запланированы до 10 апреля. Зрители увидят на сцене: ансамбль «Солисты Москвы», оркестр «Виртуозы Москвы», оркестр под управлением Алексея Уткина и несколько известных пианистов.