Россия направило ноту МИД Франции из-за ситуации с российскими туристами

Франция не разрешила россиянам сойти с лайнера Costa Pacifica. «Зеленый коридор» в Марселе организовали лишь для граждан республики. Как утверждают пассажиры, сейчас они следуют в Геную. На борту находятся 37 наших соотечественников. Ни у кого из пассажиров нет признаков заражения COVID-19. Посольство России направило ноту МИД Франции из-за ситуации с российскими туристами на круизном лайнере Costa Pacifica.