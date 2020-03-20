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Экс-сотрудник Google признался в краже технологий

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Фото: REUTERS/Stephen Lam
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Бывший инженер компании Google Энтони Левандовски признался в похищении коммерческой информации о беспилотных автомобилях у компании и ее передаче конкурентам. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает Agence France Presse, ссылаясь на заявление Левандовски, которое оказалось в его распоряжении.

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По данным агентства, Левандовски работал в компании с 2009 по 2016 год. В признании он указал, что перед увольнением скачал документацию по разработке технологий для беспилотных автомобилей, в частности, по созданию радара, с помощью которого автомобиль способен определять препятствия на своем пути и измерять расстояния. Сам Левандовски возглавлял подразделение, разрабатывающее радар.

В августе 2019 года прокуратура предъявила Левандовски обвинения, состоящие из 33 пунктов. Инженер признался только по одному из них.

Как отмечает AFP, стоимость украденных документов может составлять до $1,5 млн, обвиняемому грозит 10 лет заключения и штраф в размере $250 тыс.

31 декабря компания Microsoft рассказала, что хакерам из КНДР удалось похитить важную информацию из компьютерных сетей клиентов в США.

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