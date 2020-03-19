Роскачество проверило томатные соки и обнаружило нарушения

Роскачество проверило томатные соки и выявило множество нарушений. Выяснилось, что не все производители указывают точную информацию на упаковке. В некоторых образцах найдены недопустимые консерванты. Четыре торговые марки не указали, что в составе есть сахар. Восемь напитков вообще нельзя считать соком по физико-химическим показателям. Всего изучили 39 торговых марок восстановленного томатного сока. В целом специалисты признали весь проверенный напиток безопасным.