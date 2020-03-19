В НИИ Гриппа расшифровали геном коронавируса

Специалисты ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России смогли получить и прочитать генетическую информацию коронавируса. Оперативный анализ SARS-CoV-2 позволит понять эволюцию новой инфекции и динамику её распространения. Результаты исследования Минздрава помогут в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса. Учёные отправили полученные ими данные в международную базу EpiCoV GISAID, которая используется ВОЗ.