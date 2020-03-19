В Греции прошла самая тихая передача олимпийского огня

Самая грустная церемония передачи олимпийского огня в истории прошла в Афинах. Исторический момент вживую не увидел никто — зажжение факела прошло при пустых трибунах из-за коронавируса. Большинство традиций пришлось так или иначе видоизменить. А запланированное масштабное театральное представление с актерами и декорациями пришлось отменить. Также всё прошло без журналистов. Многие жители Японии высказались за перенос Олимпиады.