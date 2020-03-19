В России собираются ввести неполную дистанционную занятость. Можно будет трудиться, как в офисе, так и дома. Такие условия работы могут добавить в трудовой договор. С идеей выступили в ОНФ, чтобы легализовать удалённый труд. Зарплата сохранится, если сотрудник сможет полностью выполнять работу. Организации переводят персонал на удалёнку из-за коронавируса.