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Крупнейший за Уралом аквапарк построят в Красноярске

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В Красноярске продолжается строительство первого в городе аквапарка. Его возводят на пересечении улиц 9 Мая и Шахтеров. Ход работ проинспектировал мэр города Сергей Еремин.

Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, первая свая на месте будущего сооружения была забита в декабре 2019 года. Сейчас на стройплощадке уже 850 свай.

Место для круглогодичного пляжного отдыха «Экватория» должно стать крупнейшим за Уралом. Там появится 15 горок общей протяженностью более 1,1 тыс. м и высотой от 16 до 19 м. Площадь детской зоны с игровым городком составит около 2 тыс. кв. м. В аквапарке установят несколько уникальных аттракционов, которых нет ни в одном закрытом аквапарке России.

Самым большим в Сибири будет термальный комплекс с банями, саунами, бассейнами и зонами для спа-процедур. Будет и ленивая река, по которой смогут проплыть любители расслабиться. На втором этаже комплекса разместят фитнес-центр.

Инвестор планирует завершить первый этап строительства в 2022 году.

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